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Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişiler 29 kişiyi kaçırdı - Son Dakika
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişiler 29 kişiyi kaçırdı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde motosikletli silahlı kişiler, Tashar Na-Gulle köyüne baskın düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişiyi kaçırdı. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor. Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Nijerya\'nın Katsina eyaletinde silahlı kişiler 29 kişiyi kaçırdı
23.01.2024 - 00:55,
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin 29 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Tashar Na-Gulle köyüne baskın düzenledi.

Baskında, aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişi kaçırıldı.

Ülkede, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişiler 29 kişiyi kaçırdı - Son Dakika
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