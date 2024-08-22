Nijerya'da silahlı saldırı: 13 çiftçi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Shioro Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Akilu İsyaku, yerel radyoya yaptığı açıklamada, Nijer'in Shiroro bölgesine bağlı Alawa köyünde tarlaya giden çiftçilerin, silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

İsyaku, saldırıda 13 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Niger Eyaleti Vali Vekili Yakubu Garba da saldırıyı "şeytani" olarak nitelendirdi.

Bu arada, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.