Çete üyelerinden kanlı pusu! Ölenlerden 12\'si asker

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 asker ve güvenlik görevlisi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Plateau eyaletinin Garga bölgesinde devriye görevi yürüten asker ve yerel güvenlik görevlilerine pusu kurdu. İki araçla rutin devriye yapan güvenlik ekibi, ağır silahlarla saldırıya uğradı. Saldırıda 12 asker ve 8 yerel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çok sayıda güvenlik gücü yaralandı.
Çete üyeleri, Garga bölgesindeki saldırının ardından komşu bölge Kyaram'da halkın gıda ürünlerini ve çok sayıda büyükbaş hayvanını gasbetti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.
