Nijerya'da Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 29 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

Jos North Gençlik Lideri Samson Chiroma, yerel basına yaptığı açıklamada, 29 Mart'ta Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan bazılarının yaşamını yitirmesi nedeniyle ölü sayısının 27'ye çıktığını kaydetti.

Chiroma, "Hala yas tutuyoruz. Ne yazık ki, barışsever bir halk olduğumuz için topluluğumuz bu acımasız saldırıya maruz kaldı. Hükümet, katilleri adalete teslim etmek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Silahlı çete üyeleri, 29 Mart'ta akşam saatlerde Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde silahlı saldırı düzenlemişti.

Eyalet hükümeti, saldırı nedeniyle bölgede 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.