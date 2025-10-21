Nijerya'da Tanker Patladı: 30 Ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda akaryakıt taşıyan tanker devrildi.
Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamada 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Olay bölgesine itfaiye ekipleri gönderildi.
