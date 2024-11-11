Nijerya'nın kuzeyinde buluna Kebbi eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, bölgede yeni ortaya çıktığı belirtilen terör örgütü Lakurawa, Kebbi eyaletine bağlı Augie bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, ülkenin kuzeyinde yeni bir terör örgütünün ortaya çıktığını belirtmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Terör Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika
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