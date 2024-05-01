Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü.
Enugu Eyalet Polis Sözcüsü Daniel Ndukwe, Opi-Nsukka kara yolunda aşırı hız yapan otobüsün kontrolden çıkarak bir binanın bahçe duvarına çarptığını belirtti.
Ndukwe, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Ndukwe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?