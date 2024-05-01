Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti

Nijerya\'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında aşırı hız yapan bir otobüs, kontrolden çıkarak bir binanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumu ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

01.05.2024 21:47
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Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü.

Enugu Eyalet Polis Sözcüsü Daniel Ndukwe, Opi-Nsukka kara yolunda aşırı hız yapan otobüsün kontrolden çıkarak bir binanın bahçe duvarına çarptığını belirtti.

Ndukwe, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Ndukwe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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