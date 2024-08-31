Nijerya'da Türkiye'nin Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlandı - Son Dakika
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Nijerya'da Türkiye'nin Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlandı

Nijerya\'da Türkiye\'nin Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlandı

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Büyükelçilikte gerçekleşen programa, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve Nijeryalı davetliler katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu ve Türkiye'nin terörle mücadelede Nijerya'ya tam destek verdiği vurgulandı.

31.08.2024 00:46
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Nijerya'da, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ve Askeri Ataşe Albay Davut Velioğlu'nun ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen programa, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve Nijeryalı davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Nijerya milli marşının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu.

Programda konuşan Büyükelçi Bayraktar, Türkiye'nin 30 Ağustos'ta elde ettiği bu efsanevi zaferle, özgürlüğünden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını belirtti.

Geçmişte olduğu gibi bugün de TSK'nın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği destekleme çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizen Bayraktar, şunlar kaydetti:

"TSK, eğitim ve işbirliği programlarıyla çeşitli ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına ve askeri gelişimlerine katkıda bulunuyor. Türkiye, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, farklı şekil ve tezahürleriyle terörizmle mücadele etmeye devam ediyor."

Bayraktar, ayrıca Türkiye'nin, Nijerya'nın terörle mücadelesine tam destek verdiğini belirterek, Türk savunma ürünlerinin dost Nijerya'nın barış, refah ve güvenliğine büyük katkı sağlayacağından emin olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Türkiye'nin Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlandı - Son Dakika

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