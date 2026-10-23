Nijerya'da yıl başından bu yana 28 eyaletteki sellerde 245 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nijerya'da yıl başından bu yana 28 eyaletteki sellerde 245 kişi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEMA Genel Direktörü Zubaida Umar, yıl başından bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 245 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Umar, sellerin 28 eyalette etkili olduğunu, 673 bin 350 kişinin etkilendiğini ve 214 binden fazla kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Nijerya'da, 2026 yılında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 245 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, başkent Abuja'da düzenlenen "Ulusal Acil Durum Koordinasyon Forumu"nda bu yıl yaşanan sellerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Umar, bu yıl şiddetli yağışların Abuja'nın yanı sıra ülkenin 28 eyaletinde sellere neden olduğunu belirtti.

Yılın başından bu yana meydana gelen sel felaketlerinde 245 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Umar, onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

Direktör Umar, sellerden 673 bin 350 kişinin etkilendiğini, 214 binden fazla kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Umar, sel felaketinin boyutunun, devam eden müdahale çalışmalarının gözden geçirilmesi, müdahale süreçlerindeki eksikliklerin belirlenmesi ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerNijeryaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
12:24
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:22:11. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da yıl başından bu yana 28 eyaletteki sellerde 245 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei