Nijerya'daki Tekne Kazasına Taziye

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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu yaşamını yitiren çok sayıda kişi için taziye açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan, Nijerya'da meydana gelen tekne kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nijerya'da yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, dost ve kardeş Nijerya halkına taziye iletildi.