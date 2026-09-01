Nijerya'dan ABD asker çekilmesi açıklaması: 200 personelin geri çekilmesi güvenlik işbirliğini bitirmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'dan ABD asker çekilmesi açıklaması: 200 personelin geri çekilmesi güvenlik işbirliğini bitirmedi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Savunma Karargahı, ABD'nin ülkedeki yaklaşık 200 askeri personelini çekmesinin güvenlik işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmediğini bildirdi. Sözcü Tümgeneral Samaila Uba, iki ülke arasındaki savunma ilişkisinin güçlü ve kalıcı olduğunu, istihbarat paylaşımı ve askeri eğitim gibi alanlarda işbirliğinin süreceğini belirtti.

Nijerya Savunma Karargahı (DHQ), ABD'nin ülkede görev yapan yaklaşık 200 askeri personelini çekmesinin, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmediğini bildirdi.

DHQ Sözcüsü Tümgeneral Samaila Uba, başkent Abuja'da Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) tarafından düzenlenen güvenlik toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin askerlerini çekmesine ilişkin açıklamada bulunan Uba, söz konusu adımın iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığının bozulması veya sona ermesi şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

ABD personelinin Nijerya'ya konuşlandırılmasının belirli operasyonel ve terörle mücadele görevleriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Uba, çekilmenin ikili savunma ilişkilerinin sona erdiği anlamına gelmediğini kaydetti.

Nijerya ile ABD arasındaki savunma ilişkisinin "güçlü, kalıcı ve karşılıklı faydaya dayalı" olduğunu belirten Uba, iki ülkenin istihbarat paylaşımı, askeri eğitim, teknik destek ve bilgi paylaşımı alanlarında işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

Nijerya'nın güvenliğinin sağlanmasında temel sorumluluğun ülkenin güvenlik güçlerine ait olduğunu kaydeden Uba, yabancı ülkelerle yürütülen ortaklıkların Nijerya'nın kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

ABD ile güvenlik işbirliğinin terörizm ve diğer sınır aşan güvenlik tehditleriyle mücadelede önemli sonuçlar verdiğini anlatan Uba, karşılıklı çıkar alanlarındaki işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Uba, medya ve kamuoyuna, yabancı askeri varlığa ilişkin rutin veya göreve bağlı düzenlemelerin Nijerya'nın güvenlik işbirliğinin ya da savunma kapasitesinin zayıfladığı şeklinde yorumlanmaması çağrısında bulundu.

ABD askerlerinin Nijerya'ya konuşlandırılması

ABD, Çad Gölü Havzası'ndaki istihbarat, gözetleme ve terörle mücadele faaliyetlerine destek amacıyla bu yılın başında Nijerya'ya yaklaşık 200 asker göndermişti.

İlk grup ABD askeri 15 Şubat'ta ülkeye ulaşırken, yaklaşık 100 asker Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye konuşlandırılmıştı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson da daha önce yaptığı açıklamada, Nijerya'ya konuşlandırılan ABD askerlerinin büyük bölümünün geri çekildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güvenlik, Nijerya, Savunma, Güncel, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'dan ABD asker çekilmesi açıklaması: 200 personelin geri çekilmesi güvenlik işbirliğini bitirmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:03:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Nijerya'dan ABD asker çekilmesi açıklaması: 200 personelin geri çekilmesi güvenlik işbirliğini bitirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement