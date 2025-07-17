Nijerya'dan Gambiya'ya Barış Gücü Görevi

Nijerya Silahlı Kuvvetleri, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gambiya'daki barış gücü misyonu (ECOMIG) kapsamında 197 askeri görevlendirdi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, görevlendirilen 197 asker, Kaduna eyaletinde yer alan Jaji Askeri Kampı'nda kapsamlı bir eğitimden geçirildi.

Askerler için düzenlenen törenin özel konuğu Kara Kuvvetleri Operasyonlar Şefi Tümgeneral Uwem Bassey, eğitimin Gambiya'daki görev süresince karşılaşabilecekleri zorluklara karşı askerleri hazırlamak amacıyla titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Nijerya'nın uluslararası barışı koruma görevlerindeki köklü geçmişine işaret eden Bassey, Nijeryalı barış gücü askerlerinin liderlik, cesaret ve mesleki yeterlilikleriyle küresel çapta takdir topladığını vurguladı.

Bassey, "Bu görevde disiplin, tarafsızlık ve insan onuruna saygı esastır. Cinsel istismar ve suistimale karşı sıfır tolerans politikamız var. Her türlü ihlal ciddi disiplin cezalarıyla karşılaşacaktır." dedi.

Gambiya halkının yerel yasa ve geleneklerine saygı gösterilmesini isteyen Bassey, askerlerin yalnızca Nijerya'nın değil, aynı zamanda Batı Afrika'nın da barış elçileri olduğunu söyledi.

Bassey, Nijerya ordusunun bugüne kadar Lübnan'dan Liberya'ya, Sierra Leone'dan Sudan'a kadar birçok kriz bölgesinde aktif rol üstlendiğini hatırlatarak, Gambiya, Gine-Bissau ve Sudan ile Güney Sudan'ın hak iddia ettiği sınırdaki Abyei bölgesinde halen görev yapan birliklerin başarılı performans sergilediğini ifade etti.

Görev bölgesindeki güvenlik durumunun genel anlamda istikrarlı olduğunu kaydeden Bassey, bazı alanlarda ise dikkat gerektiren güvenlik sorunlarının sürdüğünü belirtti.

Eğitim merkezinin komutanı Tümgeneral Ademola Adedoja da eğitimin Birleşmiş Milletlerin (BM) temel eğitim müfredatına uygun olarak hazırlandığını kaydetti.

Adedoja, "Bu yılın ilk çeyreğinde Abyei'deki BM Gücü için hazırlanan birliği başarıyla eğittik. Bugün ise Gambiya'da görev yapacak yeni bir birliği daha mezun etmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.