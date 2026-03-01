Nijerya'dan Körfez Gerilimine Itidal Çağrısı - Son Dakika
Nijerya'dan Körfez Gerilimine Itidal Çağrısı

01.03.2026 02:35
Nijerya, Körfez bölgesindeki artan gerilimden endişe duyarak, diyalog ve uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Nijerya, Körfez bölgesinde artan gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede tırmanan gerilimin bölgesel ve küresel istikrar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Nijerya'nın Körfez bölgesinde artan gerilimden derin endişe duyduğu ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, tarafların düşmanlıkları artırabilecek adımlardan kaçınması ve çatışma yerine diyaloğu öncelemesi istendi.

Uluslararası hukuka bağlılığın önemine dikkat çekilen açıklamada, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkeleri ile uluslararası insancıl hukukun temel kurallarına riayet edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, egemenliğe saygı, toprak bütünlüğü ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünün korunmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Ölümcül güç kullanımında azami ihtiyat gösterilmesinin sivil kayıpların önlenmesi açısından hayati olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuk normlarını zayıflatabilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Nijerya'nın bağlantısızlık, çok taraflılık ve yapıcı diplomasi ilkelerini desteklediği belirtilerek, mevcut uluslararası ve bölgesel mekanizmalar çerçevesinde güven artırıcı girişimler, arabuluculuk ve diyalog çabalarına destek verildiği bildirildi.

Nijerya hükümetinin uluslararası toplumla dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, kalıcı barışın ancak diplomasi, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka bağlılıkla sağlanabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

