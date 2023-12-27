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Nijerya Devlet Başkanı saldırıların faillerinin yakalanmasını istedi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Plateau eyaletinde düzenlenen saldırıların faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi talimatı verdi. Saldırılarda 115 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya Devlet Başkanı saldırıların faillerinin yakalanmasını istedi
27.12.2023 - 00:27,
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin Plateau eyaletinde düzenlenen ve 115 kişinin ölümüne neden olan saldırıların faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi talimatı verdi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Plateau eyaletinin farklı köylerinde düzenlenen silahlı saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, Tinubu, ilgili devlet kurumlarına "derhal harekete geçmeleri, bölgenin her tarafını taramaları ve suçluları yakalamaları" talimatını verdi.

Saldırıyı "ilkel ve zalimce" olarak nitelendiren Tinubu, katillerin yakalandıklarında adaletle yüzleşeceklerine dair güvence verdi.

Olay

Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere 25 Aralık'ta düzenlenen saldırılarda 221 ev ateşe verilmişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, eyaletteki 15 köye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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