Nijerya, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

11.03.2026 13:46
Nijerya hükümeti, artan gerginlikler nedeniyle İran'daki vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye etmeye başladı.

Nijerya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri üzerine artan gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladığını duyurdu.

Nijerya Diaspora Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'daki vatandaşların tahliye edilmeye başlandığını bildirdi.

Dabiri-Erewa, İran'dan ayrılmak isteyen Nijeryalıların güvenli şekilde İran-Ermenistan sınırına götürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'nın İran'daki büyükelçilik yetkililerinin vatandaşlara eşlik ederek sınır geçişlerini sağladığını belirten Dabiri-Erewa, "Nijerya'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, büyükelçilik yetkililerimizin refakatinde güvenli geçiş için Ermenistan sınırına götürülüyor. Nijeryalı yetkililer, sınırda bekleyerek tahliye edilen vatandaşları karşıladı." ifadelerini kullandı.

Dabiri-Erewa, ayrıca, şu ana kadar İran'daki Nijeryalılar arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

