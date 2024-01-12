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Nijerya'nın başkentinde silahlı saldırı: 23 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'nın başkentinde silahlı saldırı: 23 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın Bwari bölgesinde silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 23 kişi kaçırıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırılanların bulunması için çalışmalar başlatıldı. Nijerya'da fidye amacıyla kaçırma olaylarına sıkça rastlanmasına rağmen, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmaktadır.

Nijerya\'nın başkentinde silahlı saldırı: 23 kişi kaçırıldı
12.01.2024 - 23:37,  Güncelleme: 23:39
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı bir grup, başkent Abuja'nın Bwari bölgesinde baskın düzenledi.Baskın sırasında çok sayıda kişi yaralandı, 23 kişi kaçırıldı.

Abuja Polis Sözcüsü Joseph Adeh, 23 kişinin kaçırıldığını doğruladı, kaçırılanları bulmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Ülkede, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı saldırganlar, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları, fidye amacıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'nın başkentinde silahlı saldırı: 23 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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