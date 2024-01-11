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Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırı: 10 ölü - Son Dakika
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırı: 10 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Kukar Babangida köyünde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda köy yetkilisi de dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı. Son zamanlarda Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele etmektedir.

Nijerya\'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırı: 10 ölü
11.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:34
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sabah erkenden Katsina eyaletine bağlı Kukar Babangida köyüne silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Aralarında köyün yetkilisinin de bulunduğu 10 kişi saldırıda yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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