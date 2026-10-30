Nijerya'nın Kebbi eyaletinde Lakurawa saldırısında aralarında polis olan 12 kişi öldü

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre terör örgütü Lakurawa üyeleri, Kebbi eyaletine bağlı Besse-Shanga bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda çok sayıda ev kundaklandı ve bölgedeki halkın gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.