Nijerya'nın Kebbi eyaletinde Lakurawa saldırısında aralarında polis olan 12 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'nın Kebbi eyaletinde Lakurawa saldırısında aralarında polis olan 12 kişi öldü

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Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki Besse-Shanga bölgesine Lakurawa üyelerince düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı; evler kundaklanırken bölge halkının gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre terör örgütü Lakurawa üyeleri, Kebbi eyaletine bağlı Besse-Shanga bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda çok sayıda ev kundaklandı ve bölgedeki halkın gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA
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