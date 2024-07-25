Nijeryalı Adam, Boko Haram Tarafından Kaçırılan Eşini Yeniden Görebilmek İçin Umutla Yaşıyor - Son Dakika
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Nijeryalı Adam, Boko Haram Tarafından Kaçırılan Eşini Yeniden Görebilmek İçin Umutla Yaşıyor

Nijeryalı İbrahim Baya, Borno eyaletinde 2014'te Boko Haram tarafından kaçırılan eşini yeniden görebilme umuduyla yaşıyor. Baya, 10 yıldır eşinin dönmesini bekliyor ve ordunun Boko Haram'a karşı yürüttüğü operasyonlara inanıyor. Nijerya'da 2009'dan bu yana Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti.

25.07.2024 11:12
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Nijeryalı İbrahim Baya, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 2014'te terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan eşini yeniden görebilme umuduyla yaşıyor.

Borno eyaletine bağlı Rann bölgesinde 4 çocuğuyla yaşayan 50 yaşındaki Baya, 10 yıldır Boko Haram tarafından esir edilen eşinin dönmesini bekliyor.

Baya, AA muhabirine, 5 Temmuz 2014'te, o dönemde yaşadığı eyalete bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradıklarını söyledi.

Teröristlerin saldırısında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini anlatan Baya, "Boko Haram, düzenlediği saldırıda çok sayıda kadını kaçırdı. Kaçırılan kadınların arasında eşim de vardı." dedi.

Baya, saldırıda kendisi ve 4 çocuğunun kaçmayı başardığını, günlerce yürümelerinin ardından komşu ülke Kamerun'daki yerinden edilen kişilerin kampına sığındıklarını dile getirdi.

?"10 yılda sadece bir kez haber aldım"

Baya, Kamerun'daki kampta 3 yıl kaldıklarını, ardından Borno eyaletinde yeniden güvenliğin sağlandığı Rann bölgesine geldiklerini anlatarak, "10 yılda bir kere sadece bir kez eşimle ilgili haber aldım. 2018'de teröristlerden kurtarılan kişilerden biri bana eşimin yaşadığını ve halen esir olduğunu söyledi." diye konuştu.

Baya, ordunun yıllardır Boko Haram'a karşı sürdürdüğü operasyonları yakından takip ettiğini, eşini kurtaracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

?Nijerya'da 2009'dan bu yana on binlerce kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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