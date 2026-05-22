Nijeryalı Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Döndü

Avrupa'ya gitmeye çalışan 1100'den fazla Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Nijer'den ülkelerine döndü.

Nijerya Göçmenlik Servisi (NIS) Kano Göçmenlik Eğitim Okulu Müdürü Anthony Akuneme, yaptığı açıklamada, Nijer'de mahsur kalan 1100'den fazla Nijeryalı düzensiz göçmenin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü bildirdi.

Akuneme, kara yoluyla Nijer'den dönen göçmenlerin kabul ve kayıt işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Göçmenlerin, göç bilgisi ve veri analiz sistemi kapsamında kayıt altına alındığını aktaran Akuneme, ardından psikososyal destek ve yeniden entegrasyon işlemleri için ilgili merkezlere yönlendirildiğini ifade etti.

Nijerya'da halk zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Nijer, uzun yıllardır Batı Afrikalı göçmenlerin, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak amacıyla kullandığı önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Nijer ve Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.