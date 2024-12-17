Nijeryalı Gençler Sinemada Yeni Ufuklar Açıyor

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Nijeryalı yönetmen ve yapımcı Malik Afegbu, internet erişimiyle beraber sinema, sosyal medya ve yapay zeka kullanımı konusunda Nijeryalı gençlerin tüm sınırları aştığını belirterek, "İnsanlar, artık yeteneklerini, başarılarını daha kolay sergileyebiliyorlar. Ben herkesin medyada harikalar yaratabileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dünya genelinde internet, sosyal medya kullanımı ve kullanıcı sayısı bakımından en çok artış gösteren ülkelerin başında Nijerya geliyor.

Ülkede, 2017-2023 yılları arasında internet kullanıcılarının sayısı 85 milyon iken 2024'te bu sayı 103 milyonu aştı.

Nijerya'nın 16-64 yaş aralığındaki nüfusunun internet kullanım oranı yüzde 95'i buluyor.

Ülkede, internete cep telefonu veya tablet üzerinden erişim sağlayanların sayısının ise 81 milyon olduğu tahmin ediliyor.

YouTube'un aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı 33 milyon, Facebook'un 26 milyon, Instagram'ın ise 9 milyon kişi olarak kaydedildiği Nijerya'da, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp en fazla kullanılan sosyal medya platformu oldu.

İstatistiklere göre, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 58'inden fazlası erkeklerden oluşuyor ve yaş ortalaması 18-34 yaş aralığında değişiyor.

Nijerya Sineması (Nollywood) altın çağını yaşıyor

İlk kez 2002 yılında New York Times gazetesinin bir yazarı tarafından kullanılan Nollywood tabiri sonraki yıllarda Nijerya'da ve diğer Afrika ülkelerinde de karşılık bulmaya başladı.

Dünya çapında Hollywood ve Bollywood kadar büyük bir başarı elde etmiş olmasa da Nollywood şu anda Afrika kıtasında ciddi bir izleyici kitlesi edinmiş durumda.

Sinema yorumcularına göre, Nollywood'u Hollywood'un standart yapımlarından ayıran ve başarılı kılan şey, mütevazı bütçesine rağmen Afro-merkezli kültürel temalara getirdiği taze yaklaşımlar ve yerel içerikler.

Altın çağını yaşadığı ifade edilen Nollywood, şu anda dünya film endüstrisinden en büyük payı alan Hollywood'dan bile daha fazla film üretiyor.

Nijerya sineması 2023 verilerine göre, yılda 6,4 milyar dolar gelir elde ederken, 2 bin 500'den fazla da film üretiyor.

Nijeryalı film yapımcısı ve sanatçı Malik Afegbu, Hollywood ve Bollywood'dan sonra dünya sinema endüstrisinde üçüncü sıraya yerleşen Nollywood'un başarısı, internet, sosyal medya ve yapay zekanın gençler arasındaki yaygın kullanımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Afegbu, internet ve sosyal medyanın Afrika'da ve Nijerya özelinde gençlerin yeteneklerini dünyaya sergilemeleri için önemli bir pencere açtığını söyledi.

İnternet ve sosyal medyanın gelişmesiyle beraber insanların yeteneklerini sergilemelerinin önündeki sınırların kalktığını anlatan Afegbu, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık yeteneklerini, başarılarını daha kolay sergileyebiliyorlar. Ben herkesin medyada harikalar yaratabileceğine inanıyorum. ve internet bunu daha da kolaylaştırdı. Geçmişte sadece televizyon vardı. Buralarda bir şeyler yapmak için birçok engeli aşmak gerekiyordu. Şu anda ise sadece akıllı bir telefon veya bir tabletle tüm yeteneklerini kolayca dünya önünde gösterebiliyorlar." diye konuştu.

"Nijerya sineması Afrika kıtasının kültür elçiliğini yapıyor"

Afegbu, teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza giren internet, sosyal medya ve yapay zekanın insanlara olağanüstü fırsatlar yarattığını belirtti.

Eskiden bilgiye ulaşmak, eğitim almak veya bir alanda uzmanlaşmak için gerçek bir okula gitmenin zorunlu olduğunu anımsatan Afegbu, günümüzde bunun artık online hale geldiğini ifade etti.

Afegbu, "Sadece bilgisayarınızı açıp istediğiniz eğitimi, beceriyi uzaktan eğitim ile alabiliyorsunuz. Yapay zeka artık her alanda her yerde ve herkes tarafından kullanılabilir hale geldi. Bence bu çok iyi bir şey. Elbette internetin, yapay zekanın veya sosyal medyanın kötü boyutları da var ama biz yine de iyi tarafına odaklanmak zorundayız." yorumunu yaptı.

Dünya sinema sektöründe önemli bir yer edinen Nijerya sinemasının Afrika kıtasının kültür elçiliğini yaptığının altını çizen Afegbu, Nijeryalı yönetmenlerin, gençlerin küçük bütçeler, ucuz kameralar ve hatta cep telefonlarıyla çok başarılı filmler yaptığını aktardı.

Malik Afegbu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllar içinde hikaye anlatımımız daha da gelişti. Afrikalılar, kendi kültürel miraslarını, bölgenin içinde olduğu sorunları, kıtadaki fırsatları hatta kendi hayatlarıyla ilgili gerçek hikayeler yapmaya başladı. Zamanla daha iyi hikaye anlatıcılar çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu da Afrikalı film yapımcıları için büyük bir fırsat oldu. Nijerya sineması şu anda dünyanın en büyük sinema endüstrilerinden biri haline geldi ve giderek daha büyüyor. Biz de bundan çok memnunuz. "

Nollywood'un büyük bir geleceğini olduğunu ancak telif noktasında sıkıntılar çektiklerini belirten Afegbu, korsan izlenmenin önüne geçmek için çalıştıklarını söyledi.

Yapımcı Afegbu, yapay zeka kullanarak içerik ürettiğini aynı zamanda bir teknoloji uzmanı olduğunu dile getirerek, "Ürettiğim içeriklerle Afrika kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için çaba gösteriyorum. Birtakım teknik sorunlar var eğer onları çözebilirsek Nijerya sinemasının tüm dünyaya erişimini kolaylaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk sineması ve dizi sektörünü de yakından takip ettiğini aktaran Malik Afegbu, farklı kültürleri, içerikleri tanımak için Türk ve dünya sinemasını yakından incelediğini kaydetti.