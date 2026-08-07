Nijeryalı Gençten Yerli Otomobil İmalatı - Son Dakika
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Nijeryalı Gençten Yerli Otomobil İmalatı

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Amalu Chikamso Chizoba, çocukluk hayalini gerçekleştirip Nijerya'da otomobil üretmeye başladı.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Amalu Chikamso Chizoba, çocukluk yıllarında kartondan yaptığı oyuncak otomobillerle başlayan tutkusunu yıllar süren çalışmalarının ardından kendi tasarladığı aracı üreterek gerçeğe dönüştürdü.

Chizoba, AA muhabirine çocukluk hayalinin bir gün kullanacağı otomobili üretmek olduğunu, ortaöğretimi tamamladıktan sonra bunu gerçekleştirmek için çalışmalarına yoğunlaştığını söyledi.

Chizoba, "Çocukluğumdan beri arabalarla oynamayı çok seviyorum. Önce kartondan kendi arabalarımı yapıp onlarla oynuyordum, daha sonra plastik kullanmaya başladım." dedi.

Otomobillere duyduğu ilginin zamanla araç üretme arzusuna dönüştüğünü dile getiren Chizoba, 2013'te çocukların oynayabilmesi için helikopter yaptığını anlattı.

İlk otomobilini 2019'da imal etti

Kendi otomobilini üretme sürecinde Nijerya'da temin edebildiği yerel malzemeleri kullandığını anlatan Chizoba, ekonomik koşullar nedeniyle yurt dışından parça ve malzeme getirmenin oldukça zor olduğuna dikkati çekti.

Chizoba, karşılaştığı ekonomik zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "İlk arabamı 2019'da yaptım. Bu, hayatımın en mutlu anlarından biriydi." dedi.

Otomobil üretirken çoğunlukla motorunu ve lastiklerini satın aldığını, tasarımından gövdesine kadar diğer tüm bölümleri kendi imkanlarıyla yaptığını anlatan Chizoba, "Önce yapmak istediğim otomobilin tasarımını oluşturuyorum. Daha sonra aracı buna göre inşa ediyorum." ifadelerini kullandı.

En büyük engeli finansman

Chizoba, otomobil üretimindeki en büyük engelin finansman olduğunu, çalışmalarını sürdürebilmesinde kendisine inananların desteğinin çok önem taşıdığını vurguladı.

Özellikle arkadaşının verdiği desteğin üretim çalışmalarını sürdürmesinde önemli olduğuna işaret eden Chizoba, "Dürüst olmak gerekirse bir arkadaşım içimdeki potansiyeli görüp bana yatırım yapmaya karar vermeseydi bugün bulunduğum yerde olacağımı düşünmüyorum." dedi.

Hedefi otomobil fabrikası kurmak

Kendi imkanlarıyla geliştirdiği araçları daha ileri seviyeye taşımak istediğini dile getiren Chizoba, otomotiv teknolojilerinin geliştiği ülkelerde eğitim almayı hedeflediğini belirtti.

Almanya ve Japonya gibi ülkeleri ziyaret ederek otomobil imalatı konusunda daha fazla bilgi edinmek istediğini anlatan Chizoba, "Şu anda yaptığım şey büyük ölçüde doğal yeteneğime dayanıyor. Eğer daha fazla eğitim ve bilgi edinme imkanım olursa bugün yaptığımdan çok daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum." dedi.

Chizoba, en büyük hedefinin yalnızca kendi otomobilini üretmek değil Nijerya'da otomotiv endüstrisinin geliştirilmesine öncülük etmek olduğunu söyledi.

Otomobilleri yalnızca hazır parçaları bir araya getirerek üretmek istemediğini vurgulayan Chizoba, motorunu da tasarlayıp imal etmek istediğini dile getirdi.

Chizoba, "Burada kendi otomobil endüstrimi kurmak istiyorum. Sadece otomobilleri monte eden bir fabrika kurmak istemiyorum. Kendi motorumu üretmek, otomobili sıfırdan kendim yapmak istiyorum. Ayrıca Nijerya'daki diğer şirketlere motor tedarik etmek ve gençlere iş imkanı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijeryalı Gençten Yerli Otomobil İmalatı - Son Dakika

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