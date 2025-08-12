Nijeryalı Mühendis Tarıma İHA İle Yenilik Getirdi - Son Dakika
Nijeryalı Mühendis Tarıma İHA İle Yenilik Getirdi

12.08.2025 11:16
Shamsudeen Jibril, tarımsal hastalıkları tespit eden İHA geliştirdi. Çiftçilere destek hedefiyle.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde yaşayan Shamsudeen Jibril, tarımsal hastalıkları tespit edip ilaçlama yapabilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Uzay mühendisliği mezunu 25 yaşındaki Jibril, geliştirdiği İHA ile tarımsal üretimde verimliliğin artması ve hastalıklarla mücadelede çiftçilere destek olmayı amaçlıyor.

Söz konusu İHA, tarım arazilerini havadan tarayarak hastalık belirtilerini tespit ediyor, verileri akıllı telefona aktarıyor ve çiftçiye hem tedavi hem de önleyici öneriler sunuyor.

Yerel imkanlarla üretilen insansız hava aracı, 1 saat boyunca teknik sorun yaşamadan çalışabiliyor.

Tarımda verim kaybına yol açan bitki hastalıklarının önüne geçmeyi hedefleyen Jibril, geliştirdiği bu araçla çiftçilere hem zaman hem de zirai hastalıklarla mücadele konusunda kolaylık sağlıyor.

Çocukluk hayalinden gerçeğe

Genç mühendis Jibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji ve havacılık merakının çocukluk yıllarında başladığını belirtti.

Shamsudeen Jibril, lise döneminde okulun robotik kulübüne katıldığını, televizyon ve telefon ekranlarında gördüğü uçak tasarımlarını karton ve çeşitli atık malzemelerle yeniden üretmeye çalıştığını söyledi.

Üniversitede uzay mühendisliği bölümünü tercih eden Jibril, edindiği bilgi ve becerileri tarıma uygulama fikrini babasından ilham alarak geliştirdiğini dile getirdi.

Jibril, "Babam, devlet memuru olmasının yanı sıra çiftçilikle de uğraşıyordu. Tarlada gübreleme ve ilaçlama yaparken sırtına ağır yük alıyor, kimyasallara maruz kalıyordu. Onun yaşadığı zorlukları görünce bu fikri geliştirmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Üretimde genellikle yerli malzemeler kullanıyor

Jibril, aracın birçok parçasının yerli üretim olduğunu ancak motorlar ve kumanda sistemleri gibi kritik bileşenleri yurt dışından getirttiğini söyledi.

Bu parçaların hem yüksek maliyetli olduğunu hem de temininin zaman aldığını ifade eden Jibril, "Üretimi artırmak ve daha fazla çiftçiye ulaşmak için fon ve desteğe ihtiyacım var. Devlet ya da özel sektörün desteği işimizi çok kolaylaştırır." dedi.

Kaduna'dan Afrika'ya uzanan hedef

Jibril, geliştirdiği İHA ile yalnızca babasına değil, bölgedeki hatta tüm Afrika'daki çiftçilere yardımcı olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kaduna'daki tarım arazilerinde yapılan denemelerde çiftçilerin araçtan memnun kaldığını aktaran Jibril, "Çiftçiler, hastalık tespitinin hızlıca yapılmasından, ilaçlamadaki zaman tasarrufundan ve sağlık risklerinin azalmasından memnun kaldı." diye konuştu.

Kumandayla kontrol edilen İHA'nın 1 saate kadar sorunsuz çalışabildiğini anlatan Shamsudeen Jibril, maddi imkansızlıklar nedeniyle gelişmiş modellerde görülen bilgisayar tabanlı otonom sistemleri kullanamadığını söyledi.

Jibril, "Gelecekte bilgisayar üzerinden çalıştırılabilecek, daha gelişmiş ve otonom bir model üretmeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Gençlere teknoloji çağrısı

Teknolojiye ilgi duyan gençlere seslenen Jibril, "Yaşadığımız dünyada her şey teknolojiyle ilerliyor. Gençler, teknolojiye yönelmeli ve yanlış yapmaktan korkmamalı." dedi.

Nijerya, son yıllarda gıda güvensizliğiyle mücadelede teknolojik çözümlere yöneliyor.

Shamsudeen Jibril gibi genç girişimcilerin ortaya koyduğu yenilikçi projeler, ülkenin tarımsal üretiminde dönüşüm yaratma potansiyeli taşıyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım

Nijeryalı Mühendis Tarıma İHA İle Yenilik Getirdi

