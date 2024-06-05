Niksar'da Kentsel Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verildi - Son Dakika
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Niksar'da Kentsel Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verildi

Niksar\'da Kentsel Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nın talimatıyla kurulan kentsel arama kurtarma ekibine, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde AFAD Eğitim Şube Müdürü Eyüp Pekşen ve arama kurtarma teknisyenleri tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Niksar Belediyesi, afet durumunda kullanılan teçhizat ve arama kurtarma eğitimiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

05.06.2024 13:23
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kentsel arama kurtarma ekibine arama kurtarma eğitimi verildi.

Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nın talimatıyla ilçede 13 belediye çalışanının katılımıyla kentsel arama kurtarma ekibi kuruldu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'ndeki arama kurtarma eğitim sahasında AFAD Eğitim Şube Müdürü Eyüp Pekşen ve arama kurtarma teknisyenleri Murat Bal, Mehmet Tanrıverdi ve Mustafa Ozan tarafından ekibe, teorik ve uygulamalı olarak profesyonel arama kurtarma eğitimi verildi.

Tepebaşı, Niksar Belediyesi kentsel arama ve kurtarma ekibinin afet durumunda kullanılan teçhizat ve arama kurtarma eğitimini aldığını belirterek, "Deprem kuşağında yer alan kentimizde afetlere karşı hazırlanmak için hizmet içi eğitimlerimize, sayısını artırarak devam edeceğiz. Ayrıca toplulaştırma alanımızda oluşturduğumuz depomuzda teçhizat ve çadır gibi deprem anında gerekli materyaller hazır olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niksar'da Kentsel Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verildi - Son Dakika

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