Niksar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Niksar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Niksar\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın köprü duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın köprü duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V.S. idaresindeki 24 ACC 977 plakalı hafif ticari araç, Dönekse Köprüsü altında kontrolden çıkarak köprü duvarına çarptı.

Kazada, araçta bulunan N.T. hayatını kaybetti, sürücü V.S. ile diğer yolcular Ç.T, G.D. ve M.S. ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan V.S'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niksar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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