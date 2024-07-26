Niksar\'da Yöresel Lezzetler Şenliği Başladı

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Niksar Belediyesi tarafından düzenlenen "Yöresel Lezzetler Şenliği" başladı.

Hükümet Konağı önünde oluşturulan alanda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaflar yörelerinin lezzetlerini sundukları stant açtı.

Çeşitli etkinlik ve konserlerin düzenlendiği şenliğe katılan Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların yüzünü güldürmek ve mutlu olmaları için çalıştıklarını belirten Tepebaşı, "Buraya gelirken insanlarımızın gözündeki mutluluğu sizlerin yüzündeki o gülümsemeyi görünce bizler gurur duyduk. Ben emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Bu tip organizasyonların daha büyüterek daha da coşkulu hale getirerek devam ettireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Vatandaşlarımıza ne yapsak azdır çok daha güzellerini hep birlikte yine yapacağız." dedi.

Daha sonra stantları gezen Tepebaşı, adına yapılmış bir tepsi künefeyi vatandaşlara ikram etti.

Şenlikler, 4 Ağustos'a kadar sürecek.