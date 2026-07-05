Nilay Tahiroğlu'na Moskova Bale Yarışmasında Özel Diploma - Son Dakika
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Nilay Tahiroğlu'na Moskova Bale Yarışmasında Özel Diploma

05.07.2026 11:23
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DOB sanatçısı Tahiroğlu, 15. Moskova Bale Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek ödül kazandı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Nilay Tahiroğlu, bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması finalinde "özel diploma ödülü"ne layık görüldü.

Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun Tarihi Sahnesi'nde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'na 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katıldı.

Daha önce uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde ön eleme sürecinden muaf tutulan Tahiroğlu, organizasyona doğrudan kabul edildi.

Üç etaplı yapılan ve 18 kişinin finale yükseldiği yarışmada Tahiroğlu, "büyük kızlar solo kategorisinde" sahnede Türkiye'yi temsil etti.

Tahiroğlu'nun yarıştığı kategoride 1'incilik ve 2'ncilik ödülü verilmedi, Tahiroğlu "özel diploma ödülü" alan tek sanatçı oldu.

Tahiroğlu'nun kategorisinde Rus dansçı Anastasia Svetlishina "sertifika" aldı, Sırp dansçı Jana Zimonjic ise üçüncü oldu.

"Nilay, adını altın harflerle yazdıran tek Türk sanatçı oldu"

Balerin Tahiroğlu'nu çalıştıran usta koreograf Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk sanatçının, balenin doğduğu yer olarak adlandırılan Rusya'da, dünyanın en prestijli sahnesinde ve yarışmasında en iyi dans eden 5 kız arasında finale kalarak Türkiye'yi temsil etmesinin büyük başarı olduğunu belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Nilay Tahiroğlu, bu başarıyla Rusya'da adını altın harflerle ödüller sayfasına yazdıran tek Türk sanatçı oldu. Yolu ve kariyeri bundan sonra eminim ki çok büyük adımlarla ilerleyecek. Çok zor bir sahnede yarıştı. Bolşoy Sahnesi eğimli bir sahnedir ve dünyada nadir görülen sahnelerden biridir. Canlı orkestra ile bir yarışmanın final turunun yapılmasının ise dünyada benzeri yok. Böyle bir uygulamada, zor şartlarda büyük bir stres yönetimi ve mental bir çalışmayla, buralara kadar ülkemizi temsil etmesi zaten gurur verici. Nilay bizim şampiyonumuz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nilay Tahiroğlu'na Moskova Bale Yarışmasında Özel Diploma - Son Dakika

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