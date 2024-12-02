Niloya'dan Erişilebilir Çizgi Film

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Sevilen çizgi film kahramanı Niloya'nın "çizgi film izlemek her çocuğun hakkı" düşüncesiyle kurulan "İşaret Dili YouTube" kanalı, 3 milyon saatten fazla izlenmeye ulaştı.

Engelli bireylerin durumuna ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanırken, dünyada yaklaşık 34 milyon çocuğun işitme kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

YouTube tarafından "Silver" İçerik Üreticisi Ödülü'ne layık görülen kanaldaki dizinin her bölümü, işaret dili tercümesiyle miniklere aktarılıyor.

Sadece eğlence sunmakla kalmayan, aynı zamanda işitme engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayan çizgi dizinin yeni bölümlerinde de erişilebilirlik ve kapsayıcılık önemsenerek hem ailelerin hem de çocukların beğenisi kazanılıyor.

Niloya, pedagoglar eşliğinde hazırlanan senaryolarda verdiği eğitici öğretici mesajlarla çocukların gelişiminde rol oynuyor.

Çizgi kahraman aynı zamanda İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca gibi dillerin yanı sıra işitme engelli çocuklar için işaret dili ile toplam 13 YouTube kanalı aracılığıyla çocukların sağlıklı iletişim kurmasına ve öğrenme yetilerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Niloya ve arkadaşlarının işaret dili tercümesi ile aktardığı bölümler tüm çocukların aynı olduğunu vurgulayarak, dil öğrenimini eğlenceli hale getiriyor ve çocukların hayal güçlerini destekliyor.