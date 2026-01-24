Nilüfer Belediyesi, Balkan Mahallesi'ndeki Kaçak Barakaları Yıktı - Son Dakika
Nilüfer Belediyesi, Balkan Mahallesi'ndeki Kaçak Barakaları Yıktı

24.01.2026 10:49  Güncelleme: 12:54
Nilüfer Belediyesi, Balkan Mahallesi'nde tespit edilen ruhsatsız yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Tarım alanlarına yapılan ve kent estetiğini bozan kaçak yapılarla mücadele sürüyor.

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele çalışmaları kapsamında Balkan Mahallesi'nde tespit edilen ruhsatsız yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarına yapılan ve kent estetiğini bozan yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Belediye ekipleri, hem rutin denetimlerde hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda tespit edilen kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son olarak Balkan Mahallesi'nde kamu alanı üzerine izinsiz inşa edilen baraka tarzı kaçak yapılar yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
