Nilüfer'de "Anne Taksi" Uygulaması Başladı

12.02.2026 15:56  Güncelleme: 17:10
Nilüfer Belediyesi, anne adayları ve 0-1 yaş aralığında çocuğu olan anneler için 'Anne Taksi' uygulamasını başlattı. Bu hizmetle, annelerin sağlık hizmetlerine güvenli ve kolay ulaşımı hedefleniyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmette bebek koltukları ve hamile kemerleri ile güvenli yolculuk sağlanıyor.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, anne adayları ile 0–1 yaş aralığında çocuğu olan annelerin ve bebeklerinin sağlık hizmetlerine güvenli ve kolay şekilde ulaşabilmesi amacıyla "Anne Taksi" uygulamasını hayata geçirdi.

Nilüfer Belediyesi, "Anne Taksi" uygulamasını hizmete aldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirilen uygulama kapsamında kadın doğum ve çocuk bölümü bulunan devlet hastanelerinde randevusu olan ilçeli anneler hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Anne Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen anneler, en az bir gün öncesinden randevu oluşturarak evlerinden alınıp, sağlık kuruluşlarına güvenle ulaştırılıyor. Uygulama, özellikle hamilelik ve bebekli dönemlerde yaşanan ulaşım zorluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Hem annenin hem de bebeğin güvenliği gözetiliyor

Uygulama, annelerin ve anne adaylarının farklı ihtiyaçlarını gözeten yapısıyla da dikkati çekiyor. Araçlarda bebek koltuğu standart olarak yer alırken, ikiz bebeği olan anneler için çift bebek koltuğu hazır bulunduruluyor. Anne Taksi araçlarında, hamile anne adaylarının yolculuklarını daha güvenli hale getirmek amacıyla hamile kemeri de yer alıyor. Böylece hem annenin hem de bebeğin güvenliği, yolculuk boyunca en üst düzeyde gözetiliyor.

Nilüfer'in, kadınların kent yaşamına eşit ve güvenle katılabildiği, hizmetlerin hayatın gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendiği bir kent olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şöyle konuştu:

"Amacımız, annelerimizin ve anne adaylarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri"

"Hamilelik ve bebekli dönem, kadınlar için hem fiziksel hem de duygusal olarak hassas bir süreç. Bu nedenle Anne Taksi'yi tasarlarken her annenin ihtiyacının aynı olmadığını göz önünde bulundurduk; ikiz annelerimizi, anne ve bebeğin güvenliğini, yolculuk sırasında yaşanan kaygıları düşündük. Bebek koltuğundan çift bebek koltuğuna, hamile kemerinden randevulu ve planlı ulaşıma kadar her ayrıntıyı bu anlayışla ele aldık. Çünkü kadınların kent yaşamına eşit ve güvenle katılabildiği, hizmetlerin hayatın gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendiği bir kent, herkes için daha yaşanabilir bir kenttir. Anne Taksi ile amacımız; annelerimizin ve anne adaylarımızın bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri, sağlık hizmetlerine güvenle erişmeleri ve Nilüfer'in her zaman yanlarında olduğunu bilmeleridir."

Anne Taksi uygulamasıyla ilgili bilgi almak ve randevu oluşturmak isteyenler, 0501 767 67 88 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

