Nilüfer'de Enerji Bilinci Artıyor

07.01.2026 16:07  Güncelleme: 16:39
Nilüfer Belediyesi, enerji verimliliği haftası kapsamında kreşlerde ve kadın çocuk akademilerinde eğitimler düzenleyerek çevre bilinci ve tasarruf farkındalığı kazandırmayı amaçlıyor.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde ve kadın çocuk akademilerinde "enerji verimliliği" eğitimleri başlattı.

Nilüfer Belediyesi, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda çevre bilinci kazandırmak ve tasarruf farkındalığını artırmak amacıyla Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi ve Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim verildi.

Evdeki elektronik cihazların verimli kullanımı ve enerji tasarrufu yöntemlerinin paylaşıldığı etkinliklerde, çocuklara erken yaşta bu bilincin kazandırılması hedefleniyor. Eğitim programında ayrıca israfın önlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması gibi konular işleniyor. Öğrenme sürecini çocuklar için daha keyifli hale getirmek amacıyla konuyla ilgili boyama etkinlikleri düzenlenirken, tüm miniklere günün anısı olarak kalem kutusu hediye ediliyor.

Burak Berk, Çamlıca ve Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Kızılcıklı Mahallesi Kadın Çocuk Akademisi'nde de eğitimler devam edecek.

Kaynak: ANKA

