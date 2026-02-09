Nilüfer'de Kadın Emeğiyle Dayanışma Etkinliği: "Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde" - Son Dakika
Nilüfer'de Kadın Emeğiyle Dayanışma Etkinliği: "Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde"

09.02.2026 16:45  Güncelleme: 18:07
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde' etkinliği, kadınların huzurevi sakinleri için şarkı söyleyip el emeği hediyeler hazırladığı bir dayanışma projesidir.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde" etkinliğinde kadınlar, huzurevi sakinleri için hem şarkı söyledi hem de el emeği hediyeler hazırladı.

Nilüfer Belediyesi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği ile Nilüfer Kadın Korosu iş birliğiyle düzenlenen "Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde" etkinliği, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca kadınlar, hem şarkı söyledi hem de örgü ördü.

Proje kapsamında kadınların ördüğü atkı, bere ve yastıklar Nilüfer Belediyesi'nin huzurevleri ve Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi sakinlerine gönderilecek.

Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kamacı Efe, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, projenin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce örülen örgülerin Harmancıklı çocuklara ulaştırıldığını dile getiren Efe, "Şimdi ördüklerimizi de ramazan ayında huzurevlerindeki olgun gençlerimize armağan edeceğiz" dedi. Projeye katkı sağlayan kadınlara seslenen Efe, "İyilik paylaşmadır, dayanışmadır. İyilik zincirimize bir halka da siz eklediğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Proje katkı sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de örgülerin bir eşya olmanın ötesine geçtiğini, gönülden bir bağ ve sıcak bir selam niteliği taşıdığını söyledi. Özdemir, "Kalpten İlmekler diye çıktığımız bu yolda, aslında sadece ilmekleri değil, sevgiyi, umudu gönül bağlarını birbirine bağlıyoruz. Bursa Nilüfer Kadın Korosu'nun yürekten söylediği şarkılar, diğer yandan sabırla, sevgiyle örülen ilmekler var. Her biri 'seni düşünüyoruz, yalnız değilsin, unutulmadın' mesajı olacaktır. Hepsi, bir tebessüme, gönül bağına dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Bursa Nilüfer Kadın Korosu Şefi Aysel Gürel ise projeye destek sağlamaktan dolayı onur duyduklarını ve projenin örnek olmasını umduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Nilüfer, İyilik, Güncel, Sanat

Son Dakika Güncel Nilüfer'de Kadın Emeğiyle Dayanışma Etkinliği: 'Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde' - Son Dakika

Nilüfer'de Kadın Emeğiyle Dayanışma Etkinliği: "Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde"
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.