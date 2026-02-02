Nilüfer'de Üç Koro Aynı Sahnede Buluştu - Son Dakika
Nilüfer'de Üç Koro Aynı Sahnede Buluştu

02.02.2026 11:40
Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Minikler, Çocuk ve Gençlik Koroları, Kış Konseri'nde performans sergiledi. Etkinlik, 10. yılını kutlayan Nilüfer Çocuk Korosu’nu da ön plana çıkardı. Konser, Barış Manço'nun eseriyle sona erdi.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Minikler, Çocuk ve Gençlik Koroları, "Kış Konseri" kapsamında aynı sahnede buluştu.

Nilüfer Belediyesi'nin farklı yaş gruplarından korolarını bir araya getiren Kış Konseri; aynı zamanda Nilüfer Çocuk Korosu 10. Yıl Serisi'nin de başlangıcı oldu. Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen gecede korolar, müzik öğretmeni ve şef Suat Şahin yönetiminde sahne aldı. Üç bölümden oluşan etkinliği, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy ve çok sayıda sanatsever ilgiyle takip etti.

Sahneye ilk olarak "Nilüfer Minikler Korosu" çıktı. Henüz üç ay önce kurulan koronun ilk sahne deneyimini seyirciler ilgiyle izledi. Müzik öğretmeni Suat Şahin şefliğinde hazırlanan minikler, hem tek sesli hem de çok sesli eserlerle dinleyicilerden tam not aldı. Koronun özellikle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla seslendirdikleri parça salondan büyük alkış aldı.

Konserde sahne alan bir diğer topluluk ise kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan "Nilüfer Çocuk Korosu" oldu. Bugüne kadar Türkiye'nin pek çok ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konserler veren ve festivallerden ödüllerle dönen koro; tecrübesini bir kez daha gösterdi.

Çocuk korosundan yetişen gençlerin oluşturduğu "Nilüfer Gençlik Korosu" da performansları ile dikkati çekti. 2022 yılında kurulan ve kısa sürede pek çok platformda başarılar elde eden gençlik korosu, sergiledikleri performansla alkışları topladı.

Gecenin sonunda tüm korolar sahneye davet edilerek Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço anıldı. Sanatçının klasikleşmiş eseri "Kara Sevda" tüm salonun katılımıyla hep bir ağızdan seslendirildi.

Gecenin sonunda Önsoy, koro üyelerine ve Şef Şahin'e teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: ANKA

