Nilüfer Belediyespor, Pilar Marie Victoria Lopez İçin Tören Düzenledi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Pilar Marie Victoria Lopez İçin Tören Düzenledi

Nilüfer Belediyespor, Pilar Marie Victoria Lopez İçin Tören Düzenledi

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez için Bursa'da veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, takım arkadaşları ve belediye yetkilileri katıldı. Kulüp başkanı, Lopez'in takımına olan uyumunu ve başarısını vurgularken, oyuncunun isminin antrenman sahasına verileceğini duyurdu. Pilar, 29 Ağustos'ta evinde ölü bulundu.

02.09.2024 19:46
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Evinde ölü bulunan Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferlerinden Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez için Bursa'da tören düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'ndeki törene Victoria Lopez'in ailesi, takım arkadaşları, teknik ekip, kulüp yöneticileri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız katıldı.

Törende, Lopez'in takım arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Kulüp Başkanı Muherrem Or, yaptığı konuşmada, üzgün olduklarını dile getirdi.

Lopez ile bu sezon anlaşma imzaladıklarını belirten Or, şöyle konuştu:

"Bu yıl yeni bir yol yürüyecekti bizimle. 'Hoş geldin' dedik, Bugün de 'Güle güle' demek için buradayız. 3 hafta olmuştu ilimize geldiği. Bir kaç antrenmanda izledim. Neşeli, takımına uyumlu ve çok başarılı bir sporcu olduğunu, takım arkadaşları, teknik heyet olduğu gibi bizler de gözledik. Pilar'ı hiç unutmayacağız. Lopez'in ülkesinden bir basın mensubunun kulübe e-mail yollamıştı. 'Adanın en sevilen sporcusuydu, ülkemizin en başarılı sporcularından biriydi' diyerek Pilar'dan bahsetmişti. Ne yazık ki biz o sporcuyu kendi ülkesine uğurluyoruz. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, gelen her sporcumuz bizim evladımızdır. O bilinçle biz onu bağrımıza bastık. Bugün bir evladımızı sonsuzluğa uğurlamak üzere burada toplandık. Güle güle Pilar, uğurlar olsun sana. Porto Riko'lu bir evladımızın ve bir ailemizin olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Seni hiç unutmayacağız."

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise üzgün olduklarını ifade ederek, Pilar Marie Victoria Lopez'in isminin antrenman sahasına verileceğini söyledi.

29 Ağustos'ta Pilar Marie Victoria Lopez'den haber alamayan kulüp yetkilileri, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki evine gitmiş, Victoria'nın burada cansız bedenini bulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyespor, Pilar Marie Victoria Lopez İçin Tören Düzenledi - Son Dakika

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