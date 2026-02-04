Nilüfer 24. Uluslararası Spor Şenlikleri İçin Geri Sayım Başladı

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi öncülüğünde, kentteki kamu kurumlarının iş birliğiyle bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Spor Şenlikleri'nin hazırlık toplantısı yapıldı. 20 Nisan-20 Mayıs günleri arasında düzenlenecek şenlikte, binlerce öğrenci 24 farklı branşta dostluk için mücadele edecek.

Nilüfer'de Uluslararası Spor Şenlikleri'nin 24'üncüsü için hazırlıklar başladı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediye spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyonun ilk koordinasyon toplantısı Buzz Park'ta yapıldı. Toplantıya, Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esra Gürler, Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birlikte şenlikte görev alacak Tertip Kurulu'nda görevli okul müdürleri, branş koordinatör ve branş yürütme kurulu üyesi öğretmenler katıldı.

"24 farklı branşta yarışmalar düzenleyeceğiz"

Toplantının açılışında konuşan Başkan Şadi Özdemir, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir organizasyonu 24 yıldır sürdürmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Şenliğin arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayan Özdemir, tertip komitesinden öğretmenlere kadar sürece katkı sunan herkese teşekkür etti. Geçen yıl 166 okuldan yaklaşık 20 bin öğrencinin şenliklere katıldığını hatırlatan Özdemir, "Bu yıl da artistik cimnastikten satranca, atletizmden basketbola kadar tam 24 farklı branşta yarışmalar düzenleyeceğiz. Nilüfer'in her köşesinde sporun coşkusunu birlikte hissedeceğiz" dedi.

Şenlik takviminin özel bir anlam taşıdığına dikkat çeken Başkan Özdemir, 20 Nisan ile 20 Mayıs günleri arasında düzenlenecek organizasyonun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsadığını söyledi. Özdemir, "Bu şenlik; hem çocuklarımızın neşesi hem de gençliğimizin enerjisi demek. Takvimimiz iki büyük milli bayramımızı birbirine bağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Amacımız herkesin spor yaptığı sağlıklı bir Nilüfer yaratmak"

Nilüfer'i bir "Spor Kenti" yapma hedefleri olduğunu ve bu kapsamda bir spor manifestosu açıkladıklarını belirten Özdemir, "Biz sporu sadece kupa ve madalya kazanmak olarak görmüyoruz. Spor her yaştan vatandaşımız için bir haktır, erişilebilir olmalı ve bir yaşam biçimine dönüşmelidir. Amacımız herkesin spor yaptığı sağlıklı bir Nilüfer yaratmak. Ayrıca bu şenliklerde sadece Nilüferli gençler olmayacak. Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerimizden gelen misafirlerimizle burada kardeşlik köprüleri kuracağız. Sporun dili barıştır, dostluktur. Kazananın dostluk ve kardeşlik olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Bu şenliklerde kazanılan asıl başarı skorlar değil"

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esra Gürler ise eğitim ile sporun buluştuğu bu organizasyonun öğrenciler için önemine değindi. Şenliklerin okullar arası dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Gürler, "Öğrencilerimizin sporla buluşmasını sağlayan ve onlara kendilerini ifade etme imkanı sunan çok kıymetli bir organizasyon. Bu şenliklerde kazanılan asıl başarı skorlar değil; kurulan dostluklar ve edinilen değerlerdir. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.