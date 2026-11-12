Nilüfer\'de halatları çözülen motosiklet yokuş aşağı kayarak otomobile çarptı

Nilüfer'de halatları çözülen motosiklet yokuş aşağı kayarak otomobile çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde TIR dorsesinden indirilmek istenen üç tekerlekli motosikletin halatları çözüldüğü sırada araç hareket ederek yokuş aşağı kaydı. Motosiklet, yolda ilerleyen bir otomobile çarptı; kazada yaralanan olmadı ve o anlar otomobilin kamerasına yansıdı.
Bursa'da TIR dorsesinden indirilmek için bağlı olduğu halatları çözülen üç tekerlekli motosiklet, yokuş aşağı kayarak yolda ilerleyen otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kaza, çarptığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. TIR dorsesinden indirilmek için halatları çözülen üç tekerlekli motosiklet, aniden hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen motosiklet, yoldan ilerleyen otomobile çarptı. Her iki araçta da hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı, motosikletin çarptığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, motosikletin TIR'dan indirildiği sırada hareket ederek yokuş aşağı kayması ve otomobile çarpması yer aldı.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
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