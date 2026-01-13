Nilüfer'de Distopyada Kadın Kimliği Tartışıldı - Son Dakika
Nilüfer'de Distopyada Kadın Kimliği Tartışıldı

13.01.2026 10:51  Güncelleme: 11:50
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Nilüfer Felsefe Buluşmaları' etkinliğinde Prof. Dr. Berfin Kart Tepe, 'Feminist Etik Bakışla Distopyalarda Kadın' konusunu ele aldı. Etkinlikte, distopya edebiyatı ve sineması feminist etik perspektifiyle değerlendirildi.

(BURSA)- ?Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Nilüfer Felsefe Buluşmaları'na katılan Prof. Dr. Berfin Kart Tepe, "Feminist Etik Bakışla Distopyalarda Kadın" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

?Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Nilüfer Felsefe Buluşmaları'nın bu ayki konuğu Prof. Dr. Berfin Kart Tepe konuk oldu. Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen ocak ayı söyleşisinde, "Feminist Etik Bakışla Distopyalarda Kadın" başlığı ele alındı. Yoğun katılımın olduğu söyleşide distopya edebiyatı ve sineması, feminist etik perspektifiyle değerlendirildi. Kadın temsilleri, beden politikaları ve iktidar ilişkilerinin felsefi bir boyutta tartışıldığı etkinlikte Prof. Dr. Tepe, distopik anlatıların yalnızca karanlık birer gelecek kurgusu olmadığını vurguladı. ?Margaret Atwood'un eserlerinden güncel örneklere uzanan söyleşide; kadın deneyimlerinin hangi toplumsal normlar ve sessizlikler üzerinden inşa edildiği, direnç ve dönüşüm imkanlarının hangi noktalarda ortaya çıktığı konuşuldu. Programın son bölümünde ise katılımcılar, merak ettikleri soruları yöneltti.

?Nilüfer Felsefe Buluşmaları'nın bir sonraki programında ise Prof. Dr. Solmaz Zelyut, "Yapay Zeka ve İnsan" konusunu ele alacak.

Kaynak: ANKA

