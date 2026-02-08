Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'ndan 25'inci Yıla Özel Kutlama

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2001 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, çeyrek asırlık yolculuğunu özel bir balo ile kutladı.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, 25'inci yaşını kutladı. Karya Davet'te gerçekleştirilen 25. yıl özel buluşmasında Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, topluluğun kurucu üyeleri, eğitmenler ve çok sayıda dansçı yer aldı.

Erman gecede yaptığı konuşmada, 2001 yılında kurulan topluluğun şu anda Minik, Yıldız, Genç, Gösteri ve Master Grupları ile yaklaşık 300 dansçıdan oluştuğunu söyledi. Erman, topluluğun repertuvarına Anamur, Aydın, Bursa, Van, Bilecik, Silivri, Fethiye, Bolu, Tokat, Üsküp, Karadeniz, Roman ve Gaziantep yörelerinin yanı sıra 2005 yılında Denizli ve Artvin yörelerinin de eklendiğini belirtti.

Erman, Türkiye'de ilk kez müzikli olarak sahnelenen Kılıç Kalkan oyununun, topluluğun repertuvarındaki özgün çalışmalardan biri olarak öne çıktığını dile getirerek, "Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, 25 yıldır sahnede sergilediği her adımda kültürel mirası geleceğe taşımayı sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi olarak kültüre ve sanata verdiğimiz destekle bu yolcuğa omuz vermeye devam edeceğiz" dedi.