Ningbo\'da 43\'üncü balık çalışmasında 168 bin etiketli yavru denize bırakıldı

Ningbo'da 43'üncü balık çalışmasında 168 bin etiketli yavru denize bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Maden Kaynakları Grubu Zhoushan Üretim Limited Şirketi ve iki araştırma enstitüsü, Ningbo'da balık popülasyonu çalışmasının 43'üncüsünü gerçekleştirdi. Çalışmada 168.000 etiketlenmiş yavru balık denize bırakılarak deniz biyoçeşitliliğinin korunması amaçlandı.
NİNGBO, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Maden Kaynakları Grubu Zhoushan Üretim Limited Şirketi, Balıkçılık Bilimleri Akademisi Doğu Çin Deniz Balıkçılığı Araştırma Enstitüsü ve Zheihang Deniz Balıkçılığı Araştırma Enstitüsü ile birlikte çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinde balık popülasyonunu artırmaya yönelik çalışmalarının 43'üncüsünü gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Daiqu stokuna ait büyük sarı çipura, sarı davul balığı ve kara başlı çipura dahil olmak üzere toplam 168.000 etiketlenmiş yavru balık denize bırakıldı. Çalışmayla, deniz biyoçeşitliliğinin korunmasına ve deniz ekosistemlerinin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.
Kaynak: Xinhua
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