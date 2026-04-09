Nintendo Switch Online'a Üç Yeni Retro Oyun Eklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nintendo Switch Online'a Üç Yeni Retro Oyun Eklendi

09.04.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nintendo, Switch Online aboneleri için NES Classics kütüphanesine PAC-MAN, Mendel Palace ve The Tower of Druaga oyunlarını ekledi. Bu güncelleme, retro oyun kütüphanesini genişletme stratejisi kapsamında, üç yeni ikonik yapımı modern oyuncularla buluşturuyor. Oyun dünyasının en tanınan yüzlerinden biri olan PAC-MAN, klasik labirent yapısı ve ikonik karakteriyle yüksek skor peşinde koşulan bir arcade deneyimi sunuyor. Mendel Palace, Game Freak stüdyosunun geliştirdiği ilk oyun olarak, panelleri ters yüz ederek düşmanları alt etme mekaniğiyle derin bir bulmaca deneyimi yaşatıyor. The Tower of Druaga ise zindan tarama ve aksiyon-RPG türlerinin erken dönem örneği olarak, zorlu kulede tırmanma ve keşif duygusunu vurguluyor. Bu üç oyun, 8-bit çağının cazibesini özleyen oyuncular için uzun saatler geçirmelerini sağlayacak nostaljik bir seçenek sunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Nintendo Switch, Teknoloji, Güncel, Oyun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:08:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.