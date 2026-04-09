Nintendo Switch Online'a Üç Yeni Retro Oyun Eklendi

Nintendo, Switch Online aboneleri için NES Classics kütüphanesine PAC-MAN, Mendel Palace ve The Tower of Druaga oyunlarını ekledi. Bu güncelleme, retro oyun kütüphanesini genişletme stratejisi kapsamında, üç yeni ikonik yapımı modern oyuncularla buluşturuyor. Oyun dünyasının en tanınan yüzlerinden biri olan PAC-MAN, klasik labirent yapısı ve ikonik karakteriyle yüksek skor peşinde koşulan bir arcade deneyimi sunuyor. Mendel Palace, Game Freak stüdyosunun geliştirdiği ilk oyun olarak, panelleri ters yüz ederek düşmanları alt etme mekaniğiyle derin bir bulmaca deneyimi yaşatıyor. The Tower of Druaga ise zindan tarama ve aksiyon-RPG türlerinin erken dönem örneği olarak, zorlu kulede tırmanma ve keşif duygusunu vurguluyor. Bu üç oyun, 8-bit çağının cazibesini özleyen oyuncular için uzun saatler geçirmelerini sağlayacak nostaljik bir seçenek sunuyor.