Nisan 2026'da Ücretli Çalışan Sayısı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Nisan 2026'da Ücretli Çalışan Sayısı Artış Gösterdi

15.06.2026 11:18
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TÜİK verilerine göre, Nisan 2026'da ücretli çalışan sayısı yıllık %2 artarak 15.968.711 oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistikleri'nin Nisan 2026 verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan toplam ücretli çalışan sayısı, 2026 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 artarak 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi.

TÜİK, "Ücretli Çalışan İstatistikleri, Nisan 2026" verilerini açıkladı. Verilere göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 yükseldi. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 662 bin 751 kişi iken, 2026 yılı Nisan ayında 15 milyon 968 bin 711 kişi oldu.

2026 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 2,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,8, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan 2026'da Ücretli Çalışan Sayısı Artış Gösterdi - Son Dakika

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