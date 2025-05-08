Nisan'da 152 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nisan'da 152 İşçi Hayatını Kaybetti

İSİG raporuna göre, 2025’in ilk dört ayında iş cinayetlerinde 611 işçi yaşamını yitirdi.

08.05.2025 16:12
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(ANKARA)- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin, nisan ayı raporunda, "Nisan ayında en az 152 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2025 yılının ilk dört ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 178, Şubat 124, Mart 157, Nisan 152) 611'e ulaştı" denildi.

İSİG Meclisi, nisan ayına ilişkin verileri yayımladığı "İş Cinayeti" raporunda, tespit edebildikleri kadarıyla nisan ayında en az 152 işçinin hayatını  kaybettiği kaydedildi. Böylece 2025 yılının ilk dört ayında iş cinayeti sayısının (Ocak 178, Şubat 124, Mart 157, Nisan 152) olmak üzere 611'e ulaştığı belirtilen raporda, nisan ayında inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro/eğitim/sinema ve metal işkollarındaki ölümlerin ilk sıralarda yer aldığı vurgulandı. Raporda, şu tespitler yer aldı:

"İş cinayetlerine sektörel olarak baktığımızda ise sanayide 49 işçi, hizmette 37 işçi, inşaatta 35 işçi ve tarımda 31 işçi hayatını kaybetti. Tarımda orman işçileri, sanayide ve inşaatta kayıtdışı çalışanlar, uzun yol şoförleri; yatay kesen olarak güvencesiz çalışanlar en çok iş cinayetlerinde ölen işçilerdir. İnşaatlardaki yüksekten düşmeler işkolundaki ölümlerin yüzde 33'ünü, trafik kazası taşımacılık işkolundaki ölümlerin yüzde 90'ını, ezilmeler tarımdaki ölümlerin yüzde 48'ini oluştururken, kalp krizi/beyin kanaması nedenli ölümler hemen hemen her sektörde meydana geldi."

İlk sıralarda üç büyükşehir var...

"İş cinayetlerinde" ilk sıralarda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin olduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Nisan ayında 8 çocuk işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ölen çocukların ikisi tarım, ikisi inşaat, biri maden, biri enerji, biri genel işler ve biri konaklama işkollarında çalışıyordu.

İş cinayetlerinde ölenlerin 4'ü kadın işçiydi. Kadınlar tarım, tekstil ve genel işler işkollarında çalışıyordu.

Nisan ayında 7 göçmen işçi (üçü Afganistanlı, ikisi Suriyeli, biri İranlı, biri Türkmenistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçiler tarım, metal ve inşaat işkollarında çalışıyordu.

Ölen işçilerin öğrenebildiğimiz kadarıyla 6'sı (yüzde 3,94) sendika üyesi, 146'sı (yüzde 96,06) sendikasız. Sendikalı işçiler metal, güvenlik, eğitim ve inşaat işkollarında çalışıyordu."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ekonomi, 3-sayfa, Olaylar, İnşaat, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan'da 152 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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