Nizip Kültür ve Kongre Merkezi Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Nizip Kültür ve Kongre Merkezi Hizmete Açılıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşa edilen Nizip Kültür ve Kongre Merkezi, hizmet vermeye başlamak üzere. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Valiliği tarafından inşa edilen merkezin kullanımı Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Merkez, kütüphaneler, konferans salonu ve sinemalar gibi birçok sosyal aktivite alanına sahip olacak.

17.07.2024 14:39
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşası tamamlanan Nizip Kültür ve Kongre Merkezi önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik fuaye alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen merkezin kullanımının Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle ilgili protokol töreni düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, törendeki konuşmasında, Nizip ilçesinin her alanda önemli olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Bugünden sonra inşallah Nizip Kültür ve Kongre Merkezimiz aktif olarak vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize hizmet verecek. İlçemizin gelişimi konusunda her şeyi çok daha dikkatli ve hassas bir şekilde konuşuyoruz. Merkezimiz bu anlamda örnek uygulamalardan birisi. Aslında birçok kurumun iş birliğinin çok güzel yansıdığı bir merkez. Merkezimizde kütüphanelerimiz ve konferans salonumuz var. Daha fazla nitelik kazandırmayı düşündüğümüz alanlar var. Bu merkezi, sosyal aktivitelerle donatacağız. Öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz buradan çok iyi bir şekilde istifade edecek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Nizip'e bir ilçe değil, bir medeniyet şehri olarak baktığını belirterek, "İlçenin gelişmesi noktasında çok büyük gayret gösterdik. Bugün protokolünü imzalayacağımız kültür merkezinin başlangıcında büyük bir emek var. Herkes bütün gücüyle elinden geleni yaptı. İçişleri Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu noktaya geldi. Nizip Kongre ve Kültür Merkezi, çocuklar ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Merkezimizin, bin kişilik büyük bir konferans salonu var. Bunun yanında içerisinde cep sinemaları da bulunuyor. Burada bulunan Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarını da ilçedeki vatandaşlarımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Törende Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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