Nizip'te 49 Bin Öğrenci Karne Aldı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 49 bin 300 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, yaptığı açıklamada ilçede 178 resmi ve özel okulda görev yapan 2 bin 887 öğretmen ile birlikte, farklı eğitim kademelerinde 49 bin 300 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini ifade etti.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini dinlenerek ve kitap okuyarak değerlendirmelerini isteyen Gündeş şunları kaydetti.

"Öğrencilerimizin bu tatil sürecini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Kitap okumak, onların zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda hayal güçlerini de güçlendirecektir. Velilerimizden de çocuklarımızın bu dönemde moral bulmalarını ve gelişimlerini desteklemelerini rica ediyorum. Onlarla kaliteli vakit geçirerek motivasyonlarını artırabilirler. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyor, ikinci döneme daha enerjik ve motive bir şekilde başlanması temenni ediyorum."