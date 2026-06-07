Nizip'te Trafik Kazası: 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nizip'te Trafik Kazası: 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

07.06.2026 18:01
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen otomobilde 1 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen otomobildeki 1 yaşındaki çocuk öldü, bir kişi yaralandı.

Hakan Kömürcü idaresindeki 67 EC 254 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Sekili Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje devrildi.

Kazada, araçta bulunan 1 yaşındaki Emir Ege Kömürcü ile Dilek Kömürcü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emir Ege Kömürcü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nizip'te Trafik Kazası: 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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