Nizip'te Yakıt Tankeri Patladı: 2 Ölü, 3 Yaralı

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan işçi kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Patlamayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 vatandaş yaralandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan işçi kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Patlamayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."