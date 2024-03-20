Gaziantep'te Yakıt Tankerinden Akaryakıt Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yakıt Tankerinden Akaryakıt Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Gaziantep\'te Yakıt Tankerinden Akaryakıt Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, devriye esnasında park halinde bulunan yakıt tankerinden akaryakıt çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Çalınan 300 litre akaryakıt ise sahibine teslim edildi.

20.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinden akaryakıt çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Ekipler, devriye esnasında, park halinde bulunan yakıt tankerinden akaryakıt çalan M.K. ile F.Y'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların çaldığı 300 litre akaryakıt, sahibine teslim edildi. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yakıt Tankerinden Akaryakıt Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Yakıt Tankerinden Akaryakıt Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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