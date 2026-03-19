NKÜ\'de Ramazan Bayramı Kutlaması

19.03.2026 09:41
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni yapıldı, rektör üniversitenin önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, NKÜ Sanat Galerisi'nde düzenlenen programda akademik ve idari personelin bayramını kutladı.

Şahin, buradaki yaptığı konuşmada, hem bayramın heyecanını hem de üniversitenin kuruluşunun 20. yıl dönümü heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Namık Kemal Üniversitesinin, bölgenin sanayisine, tarımına, kültürüne ve bilimine yön veren bir güç haline geldiğini belirten Şahin, akademisyenlere, idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan ile Genel Sekreter Gökhan Saygı, Genel Sekreter yardımcıları İlhan Koçer ve Hakan Cömertler de akademisyenlerin ve personelin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından üniversite personeli bayramlaştı.

Törene dekanlar, müdürler, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA

