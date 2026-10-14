NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kariyer Boyu Etki listesine 7'nci kez girdi - Son Dakika
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NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kariyer Boyu Etki listesine 7'nci kez girdi

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NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Stanford Üniversitesi'nin Kariyer Boyu Etki listesine üst üste 7'nci kez girdi. Elsevier'in 2026 listesine 1479 bilim insanı girerken, bu başarı üniversitenin uluslararası görünürlüğü açısından önemli bulunuyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından hazırlanan ve Elsevier tarafından yayımlanan "Kariyer Boyu Etki" listesinde üst üste 7'nci kez yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki bilim insanlarının bilimsel üretkenlikleri ve çalışmalarının etkisine göre sıralandığı liste, kamuya açık veri tabanı olarak yayımlanıyor.

Bilimsel, teknik ve tıbbi içerik alanında faaliyet gösteren Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlanan çalışma, "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

Listenin hazırlanmasında bilimsel yayınların niteliği, makalelerin yayımlandığı dergilerin etkisi ve araştırmaların aldığı atıflar gibi kriterler dikkate alınıyor.

Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunun yanı sıra kamu kurumları, özel sektör ve bağımsız araştırmacıların çalışmalarının ilgili veri tabanları üzerinden incelendiği araştırmada, 2026 yılı "Kariyer Boyu Etki" listesine 1479 bilim insanı girdi.

Prof. Dr. Mümin Şahin'in listede üst üste 7 yıldır yer alması, üniversitenin bilimsel çalışmalarının uluslararası düzeyde görünürlüğü açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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