Noam Chomsky ile yapılan röportaj Sütun dergisinin yeni sayısında

Kültür ve sanat dergisi Sütun, 3. sayısında 95 yaşındaki ABD'li dilbilimci, filozof, bilişsel bilimci, tarihçi, sosyal eleştirmen ve aktivist Noam Chomsky ile yaptığı röportajı okurlarla buluşturdu.

Genel yayın yönetmenliğini Kasım Karakaş, editörlüğünü Yasin Şahin'in üstlendiği derginin giriş yazısında, "İslam dünyasını yaşatan ve var eden gerekçeler ne?" sorusu üzerinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu soru üzerine epey bir düşünmemiz gerekiyor. Bu sorunun cevabı ve akabinde gelecek uygulamalar... Katil siyonistlerin Filistin'de yaptığı katliamın durması ile sonuçlanmalı ki yapılan sorgulama neticesini bulsun. Aldığımız mevzu, girilen bahislerin ve atılan sloganların üstünde olacak kadar azizdir. İsrail'in aşağılık ve çok rahat bir biçimde yaptığı bu katliam, İslam dünyasının da zihnen işgal edildiğini gösteriyor olmalı ki yaşanılan dramın boyutu ne kadar büyük olsa da sadece normalleşmiş bir şey olarak görülüyor ve öylece bırakılıyor. Vicdan, ruz-i mahşeri göz önüne alarak yoğrulmalı. Vicdanlı ve kararlı gönüllere selam olsun! Filistin'e Gazze'ye, Doğu Türkistan'a ve mağdur halklara selam olsun. Bu topraklar bizimdir diyeceğiz. Lakin soru şu; Biz neredeyiz, nereliyiz? Gürültünün bu kadar yükseldiği bu çağda, bizde fikri haysiyetin ayak seslerini duyuyor ve kulak veriyoruz. Dünyanın yaşayan en büyük filozoflarından Noam Chomsky ile yaptığımız bir röportaj ve birbirinden farklı, esaslı birçok konumuzla huzurunuzdayız. Sarsıcı mesajlar, sarsılmaz sütunların eseridir bilinciyle sözümüzü söylemekten beri durmuyor, devam ediyoruz."

"Eğer gereken iradeyi ve zihinsel berraklığı bir araya getirebilirsek bunların peşinden koşabiliriz"

Kasım Karakaş ve Asrın Fahrettin Tok'un sorularını hazırladığı, çevirmenliğini Seyfullah Bozkurt'un yaptığı Noam Chomsky röportajında da "Kapitalizmin alışılmadık derecede vahşi bir döneminde yaşıyoruz." ifadesini kullanarak, "Vahşi kapitalizm, güç ilişkilerinin karşılıklı etkileşimi yoluyla gelişen özel bir devlet kapitalizmi biçimidir. Devlet kapitalizminin çeşitli formları Doğu'da da karmaşık şekillerde gelişti. Bu mesele halihazırda oldukça kapsamlı bir şekilde başka yerlerde tartışıldı. Niye küçük bir grubun yönettiği ve geri kalanların hayatta kalmak için kendilerini kiraladığı saf bir kapitalist iktisadi düzeni kabul edelim? Bu Sina Dağı'nda (Tanrı tarafından) mı kararlaştırıldı?" yorumunu yaptı.

Chomsky, "Modernitenin sağladığı güç ve özgürlük, bireyin hayatın varoluşsal kodlarına dair sorular soramadığı bir soğukluk ve kriz halini meydana getirdi. Dil, bir propaganda ve sermaye aracı haline geldi. Kimi düşünürler sermaye düzeninin sözcüsü olarak kendilerine bir konfor alanı sunmakta ve tabuların dışına çıkmamayı görev saymaktalar. Dilin sağladığı bu konfor alanından çıkıp gerçekçi çözümler üretmemiz mümkün mü ?" sorusuna ilişkin ise "Evet, bu pek tabii mümkün. Karşımızda pek çok fırsat bulunuyor. Eğer gereken iradeyi ve zihinsel berraklığı bir araya getirebilirsek bunların peşinden koşabiliriz diye düşünüyorum. Dilerseniz kayıtsızlığa ve teslimiyete boyun eğebilir ya da dertler denizine karşı silaha sarılabilir ve onlara karşı koyarak yok edebilirsiniz. Tercih sizin elinizde. Hiçbir şey kaçınılmaz değil." cevabını verdi.

Derginin yeni sayısında ayrıca aralarında Bülent Şahin Erdeğer'in kaleme aldığı "Kur'an ve Arkeoloji'den Kur'an Arkeolojisi'ne" yazısı, Kasım Karakaş'ın "Ontolojik Gerçekliğin Habitusu ve Muğlaklığın Form Olarak Statüsü", Ömer Faruk Yıldız'ın "Tarihte Post Modernizm ve Türk Tarihçiliğine Yansıması", Esin Merve Özçetin'in "Özgürlük", Eda Topar'ın "Yeni Dünya Tasarımında Gerçekliğin Mahiyeti ve İnsanlık Durumu: Matrix Bize Ne Söyler?"in bulunduğu yazılar okurların dikkatine sunuluyor.